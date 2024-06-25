Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te TMO Hububat Alımı Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hububat alımı başladı. Üreticilerin ürünleri analiz edilerek depoya boşaltılıyor. Vali Aygöl, alımların Gölpazarı ilçesinde de başlayacağını belirtti.

Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hububat alımı başladı.

Yetiştirdikleri buğday ve arpaları biçtiren üreticiler, ürünlerini Bilecik Belediyesine ait kantara getiriyor. Burada TMO yetkililerince alınan numuneler, analiz edilerek ürünlerin kalitesi belirleniyor ve tartılarak Bilecik Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikadaki depoya boşaltılıyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen üreticilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Vali Aygöl, gelecek haftadan itibaren Gölpazarı ilçesinde de alımların başlayacağını belirterek, bu yıl 70 bin ton buğday, 15 bin ton da arpa alımının beklendiğini söyledi.

Aygöl, TMO'nun daha uygun bir yere alınmasıyla ilgili çalışma yapıldığını anlatarak, "Bunun için bir komisyon oluşturduk ve o komisyon güzel bir çalışma yaptı. Şehrin 3 bölgesinde hazine arazilerinden bizlere yer önerdi." dedi.

İl Özel İdaresine ait 58 dönümlük bir arazi olduğunu ve bu alana tarım kompleksi yapılması konusunda fikir birliğine vardıklarını dile getiren Aygöl, "İnşallah ilgili birimlerimiz de hızlı bir şekilde kararlarını verirler ve planlama konusunda hızlı bir şekilde hareket edersek önümüzdeki sene bunların belki inşaatlarını görme fırsatı bulacağız. Biz alımları belki gelecek sene de burada yapacağız ama sonraki senelerde bu işi şehir adına kurtarmış olacağımızı değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi Gölpazarı Bilecik Ekonomi Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title