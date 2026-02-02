Bilecik'te ramazan öncesi fiyat denetimi yapıldı

Bilecik'te ramazan öncesi vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve piyasa düzeninin korunması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, tüketicilerin sağılık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla kentteki market, fırın ve lokantalarda denetimlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Temel gıda ve ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere fiyat etiketi, gramaj ve fahiş fiyat artışına yönelik denetimlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket şikayetlerini ALO 175, HFA mobil uygulaması ya da CİMER üzerinden iletebilecekleri aktarıldı.