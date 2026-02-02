Haberler

Bilecik'te ramazan öncesi fiyat denetimi yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Ramazan öncesinde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması ve piyasa düzeninin korunması amacıyla market, fırın ve lokantalarda denetimler yapıldı. Valilik, fahiş fiyat artışına karşı vatandaşları uyararak şikayetlerini bildirebilecekleri yolları açıkladı.

Bilecik'te ramazan öncesi vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve piyasa düzeninin korunması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, tüketicilerin sağılık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla kentteki market, fırın ve lokantalarda denetimlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Temel gıda ve ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere fiyat etiketi, gramaj ve fahiş fiyat artışına yönelik denetimlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket şikayetlerini ALO 175, HFA mobil uygulaması ya da CİMER üzerinden iletebilecekleri aktarıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'yi sarsan cinayetlerin sırrı çözüldü! Katiller 70 yaşın üzerinde

Türkiye'yi sarsan ölümlerin sırrı çözüldü! Katiller 70 yaşın üzerinde
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı

AK Partili isimden kritik çağrı! Türkiye iddiası hayli vahim
Türkiye'yi sarsan cinayetlerin sırrı çözüldü! Katiller 70 yaşın üzerinde

Türkiye'yi sarsan ölümlerin sırrı çözüldü! Katiller 70 yaşın üzerinde
Bill Gates'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi

"O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi"
Veysel Şahin soruşturması: Şeref Yazıcı'nın 500 milyon dolarlık malvarlığına el konuldu

Şeref Yazıcı'nın 500 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu