Bilecik'teki kuyumcu soygununun görüntülerine ulaşıldı

Güncelleme:
Bilecik'te bir kuyumcu, yüzleri kapalı şüpheliler tarafından balyozla soyuldu. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, hırsızlar ziynet eşyalarını çuvallara doldurarak olay yerinden uzaklaştı.

Bilecik'te, kent merkezindeki bir kuyumcunun soyulması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, yüzleri kapalı şüphelilerin kuyumcu dükkanının yanına otomobille yanaştıkları, daha sonra açılan kepengin arkasındaki cam kapıyı balyozla kırdıkları görülüyor.

Zanlılar, içerideki ziynet eşyalarının bir kısmını çuvallara doldurduktan sonra geldikleri otomobille uzaklaşıyor.

Olay

Bir grup şüpheli, Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ndeki dükkana 4 Mart Çarşamba günü sabaha karşı kapıyı balyozla kırarak girmişti.

Zanlılar, bir süre sonra çaldıkları ziynet eşyalarını da alarak, geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaşmıştı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
