Haberler

Bilecik'te Gümrük Kaçağı Makarona Operasyonu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnhisar ilçesinde yapılan operasyonda, gümrük kaçağı dolu ve boş makarona el konuldu. Zanlı hakkında işlem başlatıldı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, gümrük kaçağı dolu ve boş makarona el konuldu.

İnhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleriyle mücadele kapsamında kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada çok sayıda dolu ve boş makaron bulundu.

Operasyonda yakalanan zanlı hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde bir deprem daha! Konumu dikkat çekti
Fenerbahçe'de maça saatler kala korkutan haber

Maça saatler kala korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.