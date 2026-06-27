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Bilecik'te 20 bin makaron ele geçirildi

Bilecik'te 20 bin makaron ele geçirildi
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Bilecik'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda 20 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te, 20 bin makaronun ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde bandrolsüz tütün ve tütün ürünleri muhafaza edildiği ihbarını aldı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada, 20 bin dolu makaron ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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