Haberler

Biga'da Mera Islah Projesi kapsamında arpa hasadı düzenlendi

Biga'da Mera Islah Projesi kapsamında arpa hasadı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen Mera Islah ve Amenajmanı Projesi kapsamında düzenlenen arpa hasadı programına Vali Ömer Toraman ve protokol üyeleri katıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen Mera Islah ve Amenajmanı Projesi kapsamında, arpa hasadı programı düzenlendi.

İlçeye bağlı Selvi köyünde düzenlenen törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ile davetliler katıldı.

Törende, konuşan Vali Toraman, 2026 yılında il genelinde 8 köyde toplam 20 bin 802 dekar alanda ıslan çalışmaları sürdürüldüğünü söyledi.

Ömer Toraman, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, hasadın tüm üreticiler için bereketli ve bol kazançlı olmasını temenni etti.

Program, yapılan duaların ardından biçerdöverle gerçekleştirilen arpa hasadıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Burak Akay
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde
Ünlü milyarderin görüntülerine tepki yağıyor: Bu nasıl bir kibirdir

Bu nasıl bir kibirdir! Korumaları da kendisi de ayrı olay
Dünya Kupası'nı durdurup para basıyorlar! Futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın

Dünya Kupası'nda futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın
Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında öldürdü

Evlilik hayali kanlı bitti
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı

İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı

G7'de inanılmaz anlar! Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandılar