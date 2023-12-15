Big Bang Startup Challenge 2023 girişimcilere sağladığı ödül, nakit ve yatırımla çıtayı 1,28 milyar TL'ye çıkardı

Big Bang Startup Challenge sahnesinde bu yıl, ödül, nakit ve yatırım 1,28 milyar TL'ye çıktı.

Big Bang Startup Challenge sahnesinde bu yıl, ödül, nakit ve yatırım 1,28 milyar TL'ye çıktı.

İTÜ ARI Teknokent açıklamasına göre, "Hayal et, Cesaret et, Yap" mottosuyla 12. kez yatırımcı ve girişimcileri 13-14 Aralık'ta Uniq İstanbul'da buluşturan Big Bang Startup Challenge, bu yıl TOP 50 girişimi ile yine fark yarattı.

8 farklı sektörel dikeyde sunumların gerçekleştirildiği etkinlikte Cumhuriyet'in 100. yılına yaraşır şekilde yeni bir rekor kırıldı. 2022 yılında 341 milyon TL'lik ödül, nakit ve yatırım duyurulurken bu yıl rakam 3,5 kat artarak 1,28 milyar TL'ye çıktı.

İTÜ Çekirdek tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge'ta ilk beşte yer almaya hak kazanan girişimler sırasıyla; Captanomy, RumiTech, Wyseye, Newky ve Powea oldu.

İTÜ ARI Teknokent, girişimlere sunduğu desteklerin yanı sıra etkinlikte yatırımcı kimliğiyle de yer aldı. Big Bang sahnesinde sunum yapan 50 girişim arasından Newky'e 20 bin dolar, Soundbank'e 20 bin dolar ve Wyseye'a 25 bin dolar değerinde yatırım yaptı.

Bunun yanı sıra İTÜ Çekirdek girişimlerinden Crowia, Kozalak, Optimimax, Porima, Teklifim Gelsin ve The Clico girişimlerinin yatırımları da ilk kez Big Bang 2023 sahnesinde duyuruldu. Etkinlikte ayrıca 2023 yılı içerisinde yatırım almış 83 İTÜ Çekirdek girişiminin yatırımları da kutlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, etkinlikte dünyadaki başarılı teknoloji ve inovasyon ekosistemlerinin hangi kriterlere bağlı olarak bu başarıyı elde ettiklerine dair yapılan araştırmalara değinerek, İTÜ ARI Teknokent'in başarısının da benzer kriterlerden kaynaklandığını vurguladı.

İTÜ ARI Teknokent kendini "Global Ekosistem Kurucusu" olarak konumlandırıyor

Big Bang Startup Challenge'ın ikinci gününün açılışında bir sunum gerçekleştiren İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, kurulan ilk teknokentlerden biri olarak bu yıl 20. yıllarını kutladıklarını belirtti.

Dikbaş, şunları aktardı:

"Ülkemizin kuruluşundan itibaren üstlendiği teknolojiye dayalı milli kalkınma seferberliği kapsamındaki misyonumuzu devam ettiriyoruz. 'Türkiye'deki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için örnek bir rol model yaratmak' misyonuyla her zaman Birlikte İleriye anlayışını benimsiyoruz. İTÜ ARI Teknokent'i kurarken yaşayan, yaşatan, öğrenen ve de öğreten sinerjik bir ekosisteme dönüşmesini hayal ederek inşa etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada hayallerimizin çok daha ötesine taşıdık bu yapıyı. O yüzden de kendimizi Global Ekosistem Kurucusu olarak konumlandırıyoruz. Kurduğumuz ekosistemin en önemli birimini ise bu yıl UBI Global tarafından dünyanın en iyi üniversite kuluçka merkezi seçilen İTÜ Çekirdek oluşturuyor. İTÜ Çekirdek'i hayata geçirdiğimiz sene, yılda sadece 478 başvuru almışken şimdi yılda 7 bini aşan başvuru alıyoruz. O yıl sadece 11 girişimi destekleyebilmişken şu anda yılda 500'ü aşkın girişimi destekliyoruz. Big Bang'in ilk senesinde girişimlere yatırım hiç yapılmamıştı. Sağladığımız ödül ise sadece 100 bin TL idi. Geçtiğimiz seneye baktığımızda ise 341 milyon TL'lik ödül, nakit ve yatırımı girişimlerle buluşturduğumuzu görüyoruz. Bugün ise rekora imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu başarı İTÜ ARI Teknokent ekibinin olduğu kadar paydaşlarımızın, mentörlerimizin, girişimcilerimizin, yatırımcılarımızın."

İTÜ ARI Teknokent Girişimcilik Programları ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Arzu Eryılmaz ise İTÜ Çekirdek'in başarısını etkileyen kriterleri anlattığı sunumuyla sahnede yer aldı.

Eryılmaz konuşmasında "İTÜ Çekirdek'te sadece yılda 500 girişime destek olan bir kuluçka merkezi olmakla kalmıyor, her yıl Big Bang'ten sonra seçilen 40 girişime butik bir kuluçka programı sunuyoruz; koçlarımızın gücüyle birebir satış ve yatırım hızlandırma desteği sağlıyoruz. Ayrıca İTÜ Çekirdek'e giren her girişim artık bizim için ömür boyu İTÜ Çekirdek'li kalıyor. Tüm girişimlerimize hayat boyu mentorluk vermeye, desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Big Bang sahnesinde rekabet kadar eğlence de yer aldı

Açıklamaya göre, sunuculuğunu M. Serdar Kuzuloğlu'nun yaptığı Big Bang Startup Challenge'ta bu yıl Istanbul Dance Factory ekibi de farklı dönemlere ait dans şovlarıyla izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşatırken, DJ performansları ise coşkuyu tüm güne yaydı.

Tuz Biber stand-up ekibinden Berk Karan ve Çağla Alkan'in özel skeçlerinin de yer aldığı etkinlikte; pop star Mustafa Sandal da verdiği konserle en sevilen şarkılarını katılımcılarla birlikte söyledi. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte girişimcilerin fuayedeki stantlarına da büyük bir ilgi oldu.

Big Bang Startup Challenge, destekçileriyle her geçen yıl daha güçlü

Elginkan Vakfı Elmas Paydaş; EPDK|Elder, Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) Platin Paydaş; AGESA, Akbank, AKSigorta, Aktif Ventures, Anadolu Efes, Anadolu ISUZU,, Aveon Global Sigorta, Coşkunöz Eğitim Vakfı, Eczacıbaşı, EnerjiSA, Ford Otosan, ForInvest, Golrang Innovation Center, Smart Güneş Teknolojileri, Teknasyon, Yalçıner Patent ve Yapı Kredi Teknoloji Altın Paydaş olarak girişimlerimizin ivmelenlerini artırmak amacıyla İTÜ Çekirdek'e ve Big Bang'e her yıl destek oluyor, geleceğin teknolojilerine yatırım yapıyor.