Beyşehir'de Üniversite Öğrencilerine Bağımlılık Semineri
Beyşehir'de üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen bağımlılık eğitim toplantıları devam ediyor. Ali Akkanat Turizm Fakültesi'nde yapılan seminerde madde bağımlılığı konusu ele alındı.
Beyşehir'de üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen bağımlılık eğitim toplantıları devam ediyor.
Ali Akkanat Turizm Fakültesi'nin Konferans Salonu'nda üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.
Seminerde madde bağımlılığıyla ilgili sunum yapıldı.
Beyşehir'de bayi denetimi
Beyşehir'de tarım ilacı satışı yapılan bayilerde denetim gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu kapsamda ilçe merkezinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayilerini denetledi.
Beyşehir'de geçen yıl 598 çift dünyevine girdi
Beyşehir ilçesinde 2024 yılında 598 çiftin dünyaevine girdiği açıklandı.
Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğundan yapılan açıklamada, "Evlilik başvurusu yaparak nikah işlemleri tamamlanan 10 ülkeden 56'sı yabancı uyruklu 598 çift dünyaevine girdi."ifadesi kullanıldı.