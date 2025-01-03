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Beyşehir'de Halk Ekmek Fabrikası Deneme Üretimine Başladı

Beyşehir'de Halk Ekmek Fabrikası Deneme Üretimine Başladı
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Beyşehir ilçesinde halk ekmek fabrikası deneme üretimine başladı. Belediye Başkanı Adil Bayındır, modern hijyen standartlarına uygun olarak faaliyet gösterecek fabrikanın günlük 35 bin ekmek üretim kapasitesine ulaşacağını açıkladı.

Beyşehir ilçesinde halk ekmek fabrikasında deneme üretimine başlandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, fabrikada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bugünden itibaren fabrikada üretilen ekmeklerin dağıtımına başladıklarını anlatan Bayındır, "Fabrika tek vardiyada 17 bin 500, iki vardiyada ise 35 bin ekmek üretim kapasitesine sahip. Tesisler modern hijyen standartlarına uygun olarak faaliyet gösterecek." diye konuştu.

Beyşehir'de şivilik kutlandı

Beyşehir'de üç ayların gelişinin kutlandığı şivlilik dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği tarafından dernek binası önünde düzenlenen etkinlikte çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Program fener alayının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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