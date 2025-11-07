Beyşehir'de Çiftçilere Kırmızı Mercimek Tohumu Dağıtıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

Etkinliğe katılan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, proje kapsamında 3,3 milyon liralık bütçeyle ilçe genelinde yaklaşık 3 bin 200 dekarlık alanda kırmızı mercimek ekiminin hedeflendiğini söyledi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise tarımın emek ve sabır gerektiren bir iş olduğunun altını çizerek, tüm üreticilere bereket diledi.

Konuşmaların ardından üreticilere mercimek tohumlarının dağıtımı gerçekleştirildi.

Beyşehir'e ceza infaz kurumu yapılacak

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, açık ve kapalı ceza infaz kurumu projesinin Adalet Bakanlığı tarafından onaylandığını, 2026 yılında inşaatın başlayacağını söyledi.

Bayındır, projenin ilçeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.