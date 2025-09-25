Beyşehir'de 35 Yılını Dolduran Esnaflara Plaket Takdim Edildi

Beyşehir ilçesinde 35 yıl ve üzerindeki esnaf ve sanatkarlara şükran plaketi verildi.

Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhlis Bülbül, yaptığı açıklamada, mesleğinde belirli bir yılı aşmış aktif oda üyelerine hizmetlerinden dolayı plaket ve hediye takdimi yapıldığını belirtti.

İlçedeki 30 esnafı iş yerlerinde ziyaret ettiklerini aktaran Bülbül, "Her yıl mesleğinde 35 yılı dolduran esnaflarımızı oda olarak ziyaret etmeye devam edeceğiz."ifadesini kullandı.

Beyşehir'de yurtta kalan öğrencilere konferans

Beyşehir ilçesinde farklı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik konferans düzenlendi.

Eşrefoğlu Feride Akkanat Yurt Müdürlüğündeki konferansta, İlçe Müftüsü Enes Aktaş ve Rehberlik Araştırma Merkezi rehberlik öğretmen Yusuf Urhan sunum yaptı.

Program, ikramların ardından sona erdi.