Haberler

Beyşehir'de 35 Yılını Dolduran Esnaflara Plaket Takdim Edildi

Beyşehir'de 35 Yılını Dolduran Esnaflara Plaket Takdim Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir ilçesinde 35 yıl ve üzerindeki esnaflara teşekkür plaketi verildi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhlis Bülbül, her yıl mesleğinde 35 yılı dolduran esnafı ziyaret edeceklerini açıkladı. Ayrıca, ilçede yükseköğretim öğrencilerine yönelik bir konferans düzenlendi.

Beyşehir ilçesinde 35 yıl ve üzerindeki esnaf ve sanatkarlara şükran plaketi verildi.

Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhlis Bülbül, yaptığı açıklamada, mesleğinde belirli bir yılı aşmış aktif oda üyelerine hizmetlerinden dolayı plaket ve hediye takdimi yapıldığını belirtti.

İlçedeki 30 esnafı iş yerlerinde ziyaret ettiklerini aktaran Bülbül, "Her yıl mesleğinde 35 yılı dolduran esnaflarımızı oda olarak ziyaret etmeye devam edeceğiz."ifadesini kullandı.

Beyşehir'de yurtta kalan öğrencilere konferans

Beyşehir ilçesinde farklı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik konferans düzenlendi.

Eşrefoğlu Feride Akkanat Yurt Müdürlüğündeki konferansta, İlçe Müftüsü Enes Aktaş ve Rehberlik Araştırma Merkezi rehberlik öğretmen Yusuf Urhan sunum yaptı.

Program, ikramların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Yedikleri yemekten sonra hayatları kabusa döndü! Evlatları artık yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.