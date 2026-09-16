Haberler

Beypazarı Ticaret Odası, "2027-2030 Stratejik Öncelikleri" toplantısı düzenledi

Beypazarı Ticaret Odası, '2027-2030 Stratejik Öncelikleri' toplantısı düzenledi
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı Ticaret Odası Başkanlığı, 2027-2030 dönemine ilişkin stratejik önceliklerin belirlenmesi ve odanın gelecek dönem çalışmalarına yön verecek yol haritasının oluşturulması amacıyla toplantı düzenledi.

Beypazarı Ticaret Odası Başkanlığı, 2027-2030 dönemine ilişkin stratejik önceliklerin belirlenmesi ve odanın gelecek dönem çalışmalarına yön verecek yol haritasının oluşturulması amacıyla toplantı düzenledi.

Ticaret odasında düzenlenen toplantıda, Oda Danışmanı Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu tarafından "Oda ve Borsalarda Stratejik Yönetim" konulu bilgilendirme yapıldı.

Oda Başkanı İrfan Çelik, toplantının ardından yaptığı açıklamada, stratejik planlama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ve odanın gelecek dönem hedef ve çalışmalarına yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Düzenledikleri toplantıda şekillenen yeni yol haritalarının, üyelere sunulan hizmet standartlarını üst seviyeye taşıyacağına inandıklarını belirten Çelik, "Bu süreçte değerli bilgi ve değerlendirmeleriyle bizlere rehberlik eden Kesikoğlu ve ekibine teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA
İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında

İşte savcıları harekete geçiren sahne!
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi

Eski vekile vahim suçlamayla hapis cezası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batman'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 3 kişi yaralandı

Şehri savaş alanına çevirdiler! Olan, masumlara oldu
İmamoğlu'nun da yargılandığı CHP kurultay ceza davası ertelendi

İmamoğlu'nun da yargılandığı CHP kurultay ceza davası ertelendi
Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti

Sanığı ölümle tehdit etmişlerdi! Şimdi ise şikayetten vazgeçtiler
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti

Et ürünlerinin satışında kurallar sil baştan! O ifade artık yasak

HSK'dan hakim ve savcı atamalarında yeni dönem! Hizmet puanı sistemi başlıyor

HSK'dan hakim ve savcı atamalarında yeni dönem
Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Parayı basıp alacak

Ronaldo'dan futbol dünyasını sarsacak hamle! Kritik 48 saat başladı
Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi

Yıldız golcüsünü Yunan devine sattı! İşte bonservisi