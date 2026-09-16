Beypazarı Ticaret Odası, '2027-2030 Stratejik Öncelikleri' toplantısı düzenledi

Beypazarı Ticaret Odası Başkanlığı, 2027-2030 dönemine ilişkin stratejik önceliklerin belirlenmesi ve odanın gelecek dönem çalışmalarına yön verecek yol haritasının oluşturulması amacıyla toplantı düzenledi.

Ticaret odasında düzenlenen toplantıda, Oda Danışmanı Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu tarafından "Oda ve Borsalarda Stratejik Yönetim" konulu bilgilendirme yapıldı.

Oda Başkanı İrfan Çelik, toplantının ardından yaptığı açıklamada, stratejik planlama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ve odanın gelecek dönem hedef ve çalışmalarına yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Düzenledikleri toplantıda şekillenen yeni yol haritalarının, üyelere sunulan hizmet standartlarını üst seviyeye taşıyacağına inandıklarını belirten Çelik, "Bu süreçte değerli bilgi ve değerlendirmeleriyle bizlere rehberlik eden Kesikoğlu ve ekibine teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA