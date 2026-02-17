Son Semerci İbrahim Atıcı'nın Geçim Kaynağı: Maket Semerler

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde 53 yıldır semercilik yapan, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü İbrahim Atıcı (66), semer satışının olmamasından dolayı hediye amaçlı maketlerini yaparak geçimini sağlıyor.

Ankara'da 2022'de düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülü' alan İbrahim Atıcı, Beypazarı ilçesinin son semercisi olarak geleneği yaşatmak için mesai harcıyor. Baba mesleğini 53 yıldır sürdüren Atıcı, son yıllarda semer satışlarını düşmesinden dolayı süs eşyası olarak kullanılması için semer maketleri yapmaya başladı. Mesleğin son temsilcisi olduğunu söyleyen Atıcı, "Semer artık satılmıyor, ben de geçimimi maket semer yaparak sağlıyorum. Ne semer yapacak eşek kaldı, ne de semer yapacak usta. Ben son ustayım" dedi.

