Beypazarı'nda "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi

Beypazarı ilçesinde 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' etkinliği düzenlendi. Yerli üretimin önemi vurgulandı ve yöresel yemekler tanıtıldı.

Beypazarı ilçesinde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Evliye Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yerli üretimin önemi hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Yöresel yemeklerin tanıtıldığı etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
