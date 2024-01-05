Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, esnaf ziyaretinde bulundu
Abone Ol
Güncelleme:
Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçenin tarihi çarşısını dolaşarak esnaf ziyaretlerinde bulundu. Semer ustası İbrahim Atıcı tarafından minyatür semer hediye edilen Kaymakam Yılmaz, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.
Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, esnaf ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Yılmaz, ilçenin tarihi çarşısını dolaştı.
Semer ustası İbrahim Atıcı, Kaymakam Yılmaz'a ziyaretinin anısına minyatür semer, başka bir esnaf da kasket hediye etti.
Kaymakam Yılmaz, ziyaretlerinde esnafa hayırlı iş ve bol kazanç diledi.
Kaynak: AA / Güncel