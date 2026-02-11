Haberler

Beypazarı'nda üreticilere hibeli fidan dağıtıldı

Güncelleme:
Beypazarı Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yüzde 50 hibe destekli kiraz ve hünnap fidanı dağıttı. Belediye Başkanı Özer Kasap, tarımı çeşitlendirmenin önemine vurgu yaptı.

Beypazarı Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yüzde 50 hibe destekli kiraz ve hünnap fidanı dağıttı.

Belediye Başkanı Özer Kasap, yazılı açıklamasında tarımı çeşitlendirmenin çabasında olduklarını belirtti.

Bu anlamda üreticinin yanında olmaya, üretime destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Kasap, dağıtılan fidanların yüzde 50 hibeli ve sertifikalı olduğunu kaydetti.

Kasap 3 bin 560 hünnap, 2 bin 680 kiraz fidanı dağıttıklarını sözlerine ekledi.???????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
