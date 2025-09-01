Beykoz Belediyesi Çalışanlarının Maaşları Gecikmeli Ödeniyor

Beykoz Belediye Meclisinde, belediye personelinin son ay maaşlarının parça parça ödenmesi ve ikramiye alacaklarının ödenmemesi gündeme geldi.

Beykoz Belediye Meclisi eylül ayı ilk birleşimi, Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel yönetiminde, belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, toplantıda yaptığı konuşmada, Beykoz Belediyesinin içinde bulunduğu ekonomik durum itibarıyla son ay personel maaşını dahi ödemekte zorlandığını, ödemelerin parça parça gecikmeli yapıldığını, ikramiye alacaklarının da ödenmediğini dile getirdi.

Mevcut yönetimin 1,5 yılda kayda değer bir hizmet yapmadığı gibi olan hizmetleri de kaldırıp kısıtladığını ifade eden Deliak, "Belediye 2025 yılının ilk 6 ayında gelir gider tablosunda 1 milyara yakın açık vermiştir. Tarihte ilk kez belediye binasına, başkanlık makamına haciz memurları gelmiştir. Böyle bir ortamda belediyemiz 46 milyonluk kültür sanat ihalesi yapmıştır. Kültür sanat faaliyetlerine karşı değiliz ancak önem sırasında çalışanın, işçinin maaşı eğlenceden önce gelmelidir. Belediye yönetimini bu noktada sorumlu davranmaya, emekçi kardeşlerimizin hakkını her şeyden önce gözetmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de son mektubunda, çalışanların ücretlerinin ödenmemesi hususunda belediye yönetimine eleştiride bulunduğunu hatırlatan Deliak, şöyle devam etti:

"Sayın Köseler bir süredir yazdığı mektuplarda belediye başkan vekilimizi ve yönetimini ağır şekilde eleştirmektedir. Vekil başkan olan CHP'li belediyeler içerisinde tutuklu başkan ile vekil başkan arasında bu kadar ayrışma olan tek ilçe de Beykoz'dur. Sayın Köseler önceki mektubunda açık olarak kendisine partilileri tarafından kumpas kurulduğunu söylemektedir. Bu vesileyle yarın başlayacak olan başkan Köseler ve diğer tutuklu sanıkların da olduğu yargılamalarda adaletin en yüksek manada tesis edileceğine inancımızı tekrarlıyor, suçu olmayanların aklanacağı, suç işleyenlerin cezalandırılacağı inancıyla herkesin yüce Türk adaletine güvenmesi gerektiğini hatırlatıyorum."

Deliak, Şile Belediyesine yönelik operasyon sonrası ortaya çıkan Beykoz ilişkilerinin kendilerini utandırdığını dile getirdi.

Eleştirilere yanıt veren CHP Meclis Üyesi Murat Uzun, geçmiş dönemden kalan borç ve haciz işlemleri ile son dönemde olumsuz hava şartlarından dolayı belediyenin turizm işletmelerinde gelir kaybı yaşanması nedeniyle personel maaşlarının gecikmeli ve taksitli yatırıldığını söyledi.

Uzun, belediyeye gelen hacizlerin de geçmiş dönemden kalan borçlarla ilgili olduğunu ifade etti.

Festivallerle yoğun ve anlamlı bir sürecin içinde olduklarını söyleyen Uzun, belediyenin düzenlediği Beykoz Çayır Festivali'nde dondurma standında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki İbrahim B. için taziyede bulundu.