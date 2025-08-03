BESOB Başkanı Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti

BESOB Başkanı Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti
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Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit ve beraberindekiler, orman yangınlarından etkilenen Kestel ve Gürsu ilçelerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yangın felaketinin ardından dayanışma mesajı veren Bilgit, bölgedeki ihtiyaçları yerinde incelediklerini ve destek sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit ve beraberindekiler, orman yangınlarından etkilenen Kestel ve Gürsu ilçelerini ziyaret etti.

BESOB'tan yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ve ilçe oda başkanlarıyla yangından etkilenen Ağlaşan, İğdir, Karahıdır, Dışkaya ve İpekyolu mahallelerini ziyaret eden Bilgit, esnaf ve köy halkıyla bir araya geldi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, bölgedeki ihtiyaçları yerinde inceledi, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek gerekli desteklerin sağlanması için değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgit, zor zamanlarda birlik olmanın önemini vurguladı.

Yangın felaketinin sadece ağaçları değil insanların yaşamını da derinden etkilediğini belirten Bilgit, şunları kaydetti:

"Esnaf teşkilatı olarak her zaman üyelerimizin ve halkımızın yanındayız. Bu süreçte maddi ve manevi tüm imkanlarımızı seferber ederek yaraların en kısa sürede sarılması için çalışacağız. Dayanışma kültürümüz, bizi ayakta tutan en büyük gücümüzdür. BESOB olarak yanan bölgelerin yeniden yeşillendirilmesi için de her türlü desteği sağlamaya hazırız. Hep birlikte bu zorluğu da geride bırakacağız."

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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