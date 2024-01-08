Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Yılmaz, makamında Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde "Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'da şimşekli gece", "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflarını seçen Yılmaz, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gece bombardımanı" isimli fotoğraflarını oyladı.

Kaymakam Yılmaz, fotoğraflardaki duygu yoğunluğu nedeniyle seçim yapmakta zorlandığını belirterek, Anadolu Ajansının yapmış olduğu çalışmayı çok başarılı bulduğunu söyledi.

2023'te "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin yaşandığını anımsatan Yılmaz, "Bu felaketin ardından şu anda Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Ayrıca onur ve gurur duyduğumuz başarılar da elde ettik, ülke olarak. Cumhuriyet'imizin 100. yılını da yaşadık. Fotoğrafları değerlendirirken de bunların hepsinin duygu yoğunluğunu içimizde hissettik." dedi.