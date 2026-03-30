İstanbul'da banka soymaya çalışan şüpheli gözaltına alındı

Beşiktaş'taki bir banka şubesinde soygun girişiminde bulunan eski banka çalışanı, güvenlik görevlisini rehin alarak silahını almak istedi. Olayın ardından polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleriyle müdahale ederek şüpheliyi yakaladı.

Beşiktaş'ta özel bir banka şubesinde soygun girişiminde bulunan eski çalışan, gözaltına alındı.

Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi'nde bulunan özel bir banka şubesine gelen M.S, boğazına bıçak dayadığı güvenlik görevlisinin silahını alarak soygun girişiminde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis köpeğiyle yapılan müdahalenin ardından yakalanan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürüldü.

M.S'nin, aynı bankanın başka bir şubesinde çalıştığı ve işten çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
Yol değil kalkınma koridoru: İki ilimiz arasındaki mesafe 2 saate düşüyor
İsrail tarihinde bir ilk yaşanıyor
"İnsanlık ölmüş" dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar...
ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı

Tarihi kare! Yüz yıllık yalan bu fotoğrafla yerle bir oldu
Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor
Futbol dünyası şokta! Yıldız futbolcu topu bırakıp silah başına geçti