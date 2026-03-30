İstanbul'da banka soymaya çalışan şüpheli gözaltına alındı
Beşiktaş'taki bir banka şubesinde soygun girişiminde bulunan eski banka çalışanı, güvenlik görevlisini rehin alarak silahını almak istedi. Olayın ardından polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleriyle müdahale ederek şüpheliyi yakaladı.
Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi'nde bulunan özel bir banka şubesine gelen M.S, boğazına bıçak dayadığı güvenlik görevlisinin silahını alarak soygun girişiminde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Polis köpeğiyle yapılan müdahalenin ardından yakalanan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürüldü.
M.S'nin, aynı bankanın başka bir şubesinde çalıştığı ve işten çıkarıldığı öğrenildi.