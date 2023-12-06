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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu trafikte saldırıya uğradı

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte ilerlerken yol tartışması yaşadıkları grup tarafından saldırıya uğradı. Oktay Derelioğlu yaralanırken polis iki kişiyi gözaltına aldı.

İSTANBUL DHA - Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte ilerledikleri sırada yol tartışması yaşadıkları grubun saldırısına uğradı. Oktay Derelioğlu darbedilirken polis iki kişiyi gözaltına aldı.

Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, dün saat 16: 30 sıralarında Kadıköy'de trafikte yol verme tartışması yaşadı.

Oktay Derelioğlu'nun sürdüğü araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı.

Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban, Derelioğlu çiftinin aracının önünü kesti. Araçtan inen taraflar kavga ederken Oktay Derelioğlu yaralandı. Polis şikayet üzerine Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ı gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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