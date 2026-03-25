Trump iyice köşeye sıkıştı! Dev savaş bütçesine ülke içinden itiraz var

ABD’li Senatör Bernie Sanders, Trump yönetiminin İran’a yönelik saldırıları finanse etmek için talep ettiği 200 milyar dolarlık ek bütçeye “kesinlikle” karşı çıktığını açıklarken, İsrail’e gönderilmesi planlanan silahlar için de ortak bir reddetme kararı sunacaklarını duyurdu. ABD ve İsrail’in savaşı başlattığını savunan Sanders, Orta Doğu’daki ağır insani bedellere dikkat çekerek Amerikan halkının böyle bir savaşı desteklemediğini vurguladı.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, ülkesinin İran'a yönelik saldırıları finanse etmek için kullanılacak 200 milyar dolarlık ek bütçe talebini "kesinlikle" desteklemeyeceğini belirtti.

Sanders, CNN'e verdiği röportajda, ABD'de Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırıları finanse etmek için önerdiği 200 milyar dolarlık bütçe talebini destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Bunu "kesinlikle" desteklemeyeceğini söyleyen Sanders, "Doğrusu birkaç hafta içinde İsrail'e gönderilecek 20 bin bombayı ve buldozerleri durduracak ortak bir reddetme kararı sunacağız." ifadesini kullandı.

"SAVAŞI ABD-İSRAİL BAŞLATTI"

Sanders, ABD'nin İsrail ile birlikte "bu savaşı başlattığına" ve Orta Doğu'da büyük acılara neden olduğuna işaret ederek, söz konusu saldırıların "yüzlerce milyar dolara" mal olacağı uyarısında bulundu.

"AMERİKAN HALKININ SAVAŞI DEĞİL"

Birçok ABD'linin konut, sağlık ve gıda gibi temel masraflarla mücadele ettiğini vurgulayan Sanders, ister Cumhuriyetçi ister Demokrat olsun, bunun Amerikan halkının istediği bir "savaş" olmadığını dile getirdi.

Sanders, ABD ve İsrail ilişkilerine dair de "Gazze halkını mahveden İsrail ile çalışmak isteyip istemediğimize gelince, Gazze halkının yüzde 10'u öldü ya da yaralandı. Bunların, bizim çalışmamız gereken müttefikler olduğundan pek emin değilim." dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
İran'dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak

Savaşın bitmesi hayal mi oldu? Sunulan şart masa devirecek cinsten
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı

Savaşın kazananı Rusya oldu
Taliban'dan Pakistan'daki askeri karakola intihar saldırısı

Hızlı adımlarla karakolun önüne kadar gidip kendini patlattı
Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia

Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha
Galatasaray taraftarını delirten Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını delirten gelişme

Taliban'dan Pakistan'daki askeri karakola intihar saldırısı

Hızlı adımlarla karakolun önüne kadar gidip kendini patlattı
Metehan Baltacı hakim karşına çıkacak; Okan Buruk destek için adliyeye geldi

Taraftarı korkutan görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor

Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor