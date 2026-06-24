Silvio Berlusconi'nin lüks villası, Katar'ı yöneten Al Sani hanedanıyla bağlantılı şirkete satıldı

İtalya'nın 2023'te hayatını kaybeden eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin Sardinya Adası'ndaki lüks malikanesi Villa Certosa'nın, Katar'da yönetimde olan Al Sani hanedanıyla bağlantılı bir şirkete satıldığı belirtildi.

"Corriere della Sera" ve "La Nuova Sardegna" gazetelerinde yer alan haberlerde, Berlusconi'nin hayattayken çok sık kullandığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den eski ABD Başkanı George W. Bush ve eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e, eski İngiliz Başbakanı Tony Blair'dan eski İspanya başbakanları Jose Zapatero ve Jose Maria Aznar'a kadar birçok lideri de ağırladığı Villa Certosa malikanesinin, Silvio Berlusconi'nin ölümünden 3 yıl sonra mirasçıları tarafından elden çıkarıldığı ifade edildi.

Doğal güzellikleriyle bilinen Sardinya Adası'nın kuzeydoğusunda "Smeralda" sahil şeridi olarak anılan bölgedeki Marinella koyunda 150 dönümlük arazi üzerine kurulu Villa Certosa'nın, Katar'da yönetimde olan Al Sani hanedanıyla bağlantılı bir şirkete 350 milyon avro civarında bir bedelle satıldığı bilgisi verildi.

Söz konusu şirketin, Lüksemburg merkezli bir yatırım şirketi olan Constellation Hotels Holding olduğu belirtildi.

Silvio Berlusconi'nin medya ve bankacılık sektöründen şirketleri ile diğer mal varlıklarını bünyesinde barındıran çatı kuruluş Fininvest aile holdinginden bir sözcü de İtalyan basınına yaptığı açıklamada, villanın satışına ilişkin yabancı bir kuruluştan alınan bağlayıcı teklifin kabul edildiğini doğruladı.

Yüzme havuzlarından termal banyosuna, teknelerin görünmeden yanaşabileceği mağara içi iskelesinden gizli kaçış tüneline ve istenildiğinde patlatılabilen yapay bir volkana kadar pek çok unsuru barındıran Villa Certosa, Berlusconi'nin gösterişli ve lüks yaşam tarzının sembollerinden biri olarak görülüyordu.

İtalyan basınındaki haberlerde ayrıca, Villa Certosa'nın büyüklüğü göz önüne alındığında, Katarlıların burayı lüks bir otele dönüştürme niyetiyle satın almış olabileceği ifade edildi.