Gizemli araca kesilen ceza dudak uçuklattı

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Almanya'nın Berlin-Brandenburg Havalimanı'nın park alanında bırakılan Hannover plakalı aracın otopark maliyeti 200 bin avroyu geçti. Otopark işletmecisi, durumu çözmek için yetkililerle temasa geçti.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Brandenburg Havalimanının girişindeki park alanına bırakılan bir aracın otopark maliyetinin 200 bin avroyu aştığı bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, Berlin-Brandenburg (BER) havalimanının terminal girişindeki park alanında duran Hannover plakalı Volkswagen Golf marka aracın otopark ücretinin 200 bin avroyu geçtiği belirtildi.

10 DAKİKAYA KADAR ÜCRETSİZ

Haberde hem araç sahibinin ve hem de aracın çalıntı olup olmadığının bilinmediği ifade edildi. Yolcu indirme-bindirme için 10 dakikalık ücretsiz süre tanınan otoparkta, bu sürenin aşılması durumunda saatlik ücretin 23 avro olduğu belirtildi. Havalimanının otopark işletmecisi Apcoa'nın durumu çözmek için yetkililerle temasa geçtiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Sahibi ya ölmüştür veya karısı adama kızıp gidip paralı otoparka aracı bırakmıştır ..

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Haber YorumlarıAhmet Uzturk:

araba zaten 3 bin avro

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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Sahibi ülkeyi temelli terk etmiş bir kişi araç çekilecek ve park parası yerine avuçlarını yalayacakkar

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Haber Yorumlarıgirilmez:

sorun değil 2 gün çalış şa öder nasılsa

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