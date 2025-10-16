Belen'de Deprem Sonrası Afet Konutları ve Ticaret Merkezi İnşaatı Devam Ediyor
Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 1154 afet konutu ve ticaret merkezinin inşası devam ediyor.
Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Halilbey Mahallesi'nde 1154 afet konutu ve 4 dükkanlı ticaret merkezinin inşası sürüyor.
Bölgede caminin yapımı ve altyapı çalışmaları da devam ediyor.
Proje sonunda 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen vatandaşlara, konforlu ve güvenli yaşam alanlarının sunulması amaçlanıyor.
Vali Mustafa Masatlı, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel