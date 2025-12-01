Belediye Başkanı Bulut, KTSO Başkanı Ilık'ı Ziyaret Etti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek oda çalışmaları hakkında Bulut'a bilgi verdi.

Bulut ise kente yeni bir hizmet binası kazandıran Ilık ve ekibine teşekkür etti.

KTSO'nun kentin üretimine, ticaretine ve istihdamına önemli katkılar sunduğunu ifade eden Bulut, Ticaret ve Sanayi Odasının daha modern ve işlevsel bir yapıda hizmet verecek olmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.