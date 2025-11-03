Haberler

Belçika'nın Anvers Limanı'nda Uyuşturucu Kaçakçılığına Karşı Önlemler Artıyor

Belçika'nın Anvers Limanı'nda 2025'te ele geçirilen esrar miktarı, önceki yıllara oranla büyük bir artış göstermiştir. Ülkede artan uyuşturucu ticareti ve buna bağlı şiddet olaylarına karşı yeni güvenlik önlemleri hayata geçiriliyor.

Belçika'nın Anvers Limanı'nda yılbaşından bu yana 20 tona yakın esrar ele geçirildiği bildirildi.

Yerel "Gazet van Antwerpen" gazetesinin, gümrük verilerine dayandırdığı haberine göre, 2025'te Anvers Limanı'nda toplam 19 bin 339 kilogram esrar ele geçirildi.

Bu rakam, 2023'te ele geçirilen 366 kilogram ve 2024'teki 4 bin 465 kilogram esrara göre büyük artış gösteriyor.

Belçika Maliye Bakanlığı Sözcüsü Francis Adyns, yaptığı açıklamada, ülkede son zamanlarda ABD, Kanada ve Tayland'dan gelen yasa dışı esrarda artış olduğunu aktardı.

Adyns, Belçika'da ele geçirilen esrarın, çoğunlukla bu uyuşturucu maddenin üretim ve satışının kısmen yasal olduğu ülkelerden geldiğini kaydederek, "Orada üretim çok yüksek ve burada bunun için açıkça bir pazar var." ifadesini kullandı.

Uyuşturucu ticareti ve ölümcül şiddet olayları

Belçika, özellikle son yıllarda artan uyuşturucu ticareti ve buna bağlı şiddet olaylarıyla gündeme geliyor.

Avrupa'nın en büyük giriş kapılarından biri olan Anvers Limanı, Latin Amerika'dan gelen kokain sevkiyatlarının ana merkezi haline gelmiş durumda. Limandan ülkeye giren uyuşturucunun önemli bir kısmı ise Brüksel'de dağıtılıyor.

Başkentte çeteler arasında yaşanan ölümcül hesaplaşmalar, son dönemde güvenlik güçlerinin günlük mesaisinin önemli bölümünü oluşturuyor.

Uyuşturucuyla mücadelede yeni güvenlik planı

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, 8 Eylül'de, başkent Brüksel başta olmak üzere ülkenin büyük şehirlerinde organize suç ve uyuşturucu ticaretine karşı güvenlik önlemlerini artırmayı öngören yeni bir plan açıklamıştı.

Plan kapsamında, organize suç ve uyuşturucu ticaretinin yoğun olduğu bölgelerde polis ile askerlerin ortak devriye görevi yapması öngörülüyor. Özellikle Brüksel'in Anderlecht, Molenbeek ve Matonge semtlerinde bu uygulamanın başlaması planlanıyor.

Quintin, ülke genelinde kamuya açık alanlarda kullanılan kameraların yenilenerek merkezi bir sistem altında toplanacağını da duyurmuştu. "ANPR@GPI" adı verilen sistemle yaklaşık 4 bin 500 kameranın entegre edilmesi, bu sayının ilerleyen dönemde 10 bine kadar çıkarılması hedefleniyor.

Bakan, Brüksel'de halen 6 farklı bölgede faaliyet gösteren polis teşkilatının tek çatı altında birleştirileceğini, yeni yapının tek bir polis şefi tarafından yönetileceğini belirtmişti. Reform için 55 milyon avro kaynak ayrılırken, uygulamanın 2027'ye kadar hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
