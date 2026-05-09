Belçika'dan Türkiye'ye 'ekonomik misyon' ziyareti

Dışişleri kaynaklarına göre; Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki 'ekonomik misyon' heyeti, 10-14 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek. Heyette; Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dilliés, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile 428 özel sektör temsilcisi yer alacak. Ziyaret kapsamında; son dönemde ivme kazanan Türkiye-Belçika ilişkileri, iş birliği alanlarının çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kapsamlı bir şekilde ele alınması planlanıyor. Ayrıca ziyarette enerji, savunma sanayii, havacılık, lojistik, sağlık, yaşam bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme olmak üzere kilit sektörlerde yatırım ve iş fırsatlarının değerlendirilecek, firma ziyaretleri düzenlenecek ve firmalar arası görüşmeler gerçekleştirilecek.

SAVUNMA ALANINDA ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Türkiye ve Belçika özel sektörlerinin yanı sıra savunma, havacılık ve sosyal güvenlik alanlarında hükümetler arası anlaşma ve belgeler imzalanacak. Diğer taraftan Belçika'nın ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkılarda bulunan ve Belçika toplumunun ayrılmaz bir parçası olan Türk toplumunun başarıları da ele alınacak.

Ziyaret kapsamında ayrıca 'ekonomik misyon' heyetinde yer alan bakanlar, Türk mevkidaşları ile görüşecek. Görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin geleceğinde önemli rol oynayacak olan ekonomi, ticaret, savunma, enerji ve bağlantısallık gibi pek çok alanda iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi, yeni ortaklıklar tesis edilmesi ve ortak sınamalar karşısında NATO ve AB çerçevesinde iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulacak.

Öte yandan heyet; İstanbul ve Ankara'da çeşitli kamu ve özel sektör temsilcileriyle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı