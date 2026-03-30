Belçika'dan uluslararası koalisyonla Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine katkı sağlamaya yeşil ışık

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ülkesinin uluslararası koalisyon kapsamında Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaya açık olduğunu söyledi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Prevot, bölgedeki durumun istikrara kavuşmasının ardından Belçika'nın mayın avlama gemilerinin bölgeye konuşlandırılabileceğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuyla ilgili Belçika Başbakanı Bart de Wever'le temas kurduğunu aktaran Prevot, Belçika'nın, yarısı Avrupa Birliği (AB) üyelerinden oluşacak 32 ülkeli koalisyona katılarak Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına "orantılı katkı" sunmaya açık olduğunu belirtti.

Prevot, böyle bir koalisyona katılımın ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına destek anlamına gelmediğini, söz konusu saldırıların "uluslararası hukuk dışında" başladığını kaydetti.

Ancak durumun Avrupa ekonomilerini etkilediğini ve bu nedenle "yönetilmesi gerektiğini" vurgulayan Prevot, ABD'nin İran'da rejim değişikliği iddialarına ilişkin, "Zafer ilan etmek için henüz erken." ifadesini kullandı.

"Seyrüsefer serbestisi hayati öneme sahip"

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Belçika'nın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisini güvence altına almak amacıyla "gönüllüler koalisyonuna" katılacağını bildirdi.

Bölgede ateşkes sağlanmasının ardından koalisyonun oluşturulmasına ilişkin Fransa ve diğer istekli ortaklarla çalıştıklarını belirten Francken, "Seyrüsefer serbestisi, güvenliğimiz ve ekonomik istikrarımız açısından hayati öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

"Savaşa katılmayacağız. Kimsenin böyle bir niyeti yok"

Belçika Başbakanı Bart de Wever, Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT'ye yaptığı açıklamada, yalnızca ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta, kalıcı ateşkes sağlanması ve uluslararası yetki oluşması halinde Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için katkıda bulunacaklarını belirtti.

De Wever, "Savaşa katılmayacağız, bunu çok açık bir şekilde belirtelim. Kimsenin böyle bir niyeti yok." ifadesini kullandı.