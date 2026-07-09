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Brüksel'de Saint-Josse Belediyesi zorunlu idari denetim kararına itiraz etti

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Brüksel'deki Saint-Josse-ten-Noode Belediyesi, mali nedenlerle hakkında başlatılan zorunlu idari denetim sürecine resmen itiraz etti. Belediye, uygulamayı orantısız ve hukuka aykırı olarak nitelendirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Saint-Josse-ten-Noode Belediyesi, Brüksel Başkent Bölgesi Hükümetinin belediyeyi zorunlu idari denetim altına alma girişimine resmen itiraz etti.

Belediyeden ülkenin resmi haber ajansı Belga'ya yapılan açıklamada, söz konusu girişimin "tamamen orantısız ve makul olmayan bir uygulama" olduğu, ayrıca hukuka aykırı amaçlarla kullanılma riski taşıdığı savunuldu.

Açıklamada bu nedenle uygulamaya itiraz etmek için resmi girişim başlatıldığı duyuruldu.

Brüksel Bölgesel Hükümeti, 28 Mayıs'ta belediyenin mali durumuna ilişkin endişeler nedeniyle Türk kökenli Emir Kır başkanlığındaki Saint-Josse-ten-Noode Belediyesi hakkında zorunlu idari denetim sürecini başlatmış, belediyeye iddialara yanıt verme hakkı tanımıştı.

Saint-Josse Belediyesi geçen yıl, içinde bulunduğu mali sıkıntılar nedeniyle Brüksel Başkent Bölgesi Hükümetinden 21 milyon avro kredi almıştı. Belediye yönetimi, o dönemde mali durumun "son derece endişe verici" seviyeye ulaştığını ve belediye personelinin maaşlarının ödenmesinin dahi riske girdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
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