Haberler

Belçika'da Nüfusun Beşte Birinde Ruh Sağlığı Sorunları Belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'da yapılan bir sağlık anketine göre, nüfusun neredeyse beşte biri ruh sağlığı sorunları yaşıyor. Özellikle gençler arasında anksiyete ve depresyon oranlarının yüksek olduğu tespit edildi. Ekonomik kriz ve Kovid-19'un etkileri ruh sağlığı sorunlarını artırdığı belirtiliyor.

Belçika nüfusunun neredeyse beşte birinin ruh sağlığı sorunlarının birinden muzdarip olduğu ve bu sorunların özellikle gençleri etkilediği tespit edildi.

Belga ajansının, Belçika sağlık enstitüsü Sciensano tarafından yayımlanan 2023-2024 dönemi sağlık anketine dayandırdığı haberine göre, Belçikalıların beşte biri geleceğe karamsar bakıyor.

Ankete katılanların yaklaşık beşte birinde stres, gerginlik, moral bozukluğu gibi semptomlara rastlanırken; bu kişilerin şiddetli ruhsal problem yaşadığı ortaya çıktı.

Ayrıca nüfusun yarısının uyku bozukluğu sorunundan etkilendiği de tespit edildi.

Ruh sağlığı sorunları özellikle 15-24 yaş arası gençleri etkilerken; bu grubun yaklaşık dörtte birinin anksiyete problemleri veya depresyondan muzdarip olduğu dikkati çekti.

Kadınlar ve eğitim düzeyi düşük kişilerin genellikle yalnızlık ve psikolojik zorluklar yaşama olasılığı daha yüksek olurken; bu durumun nedenleri arasında "ekonomik kriz, Kovid-19 salgını ve uluslararası politik iklimin belirsizliği" gösterildi.

Sciensano, özellikle kadınlar, gençler ve sosyal açıdan dezavantajlı durumdaki kişiler gibi savunmasız gruplar için "psikolojik desteğe erişimin iyileştirilmesi gibi önlemlerin alınması" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
İsrail, Gazze'yi bombalıyor! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emir Trump'tan geldi, ABD 4 tekneyi daha vurdu: 14 ölü

Emir Trump'tan geldi, ABD 4 tekneyi daha vurdu! Onlarca ölü var
Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı

Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Emir Trump'tan geldi, ABD 4 tekneyi daha vurdu: 14 ölü

Emir Trump'tan geldi, ABD 4 tekneyi daha vurdu! Onlarca ölü var
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.