Belçika'da Kuş Gribi Nedeniyle Kümes Hayvanları Kapalı Alanlara Alındı

Belçika Gıda Zinciri Güvenliği Federal Ajansı, ülkede tespit edilen kuş gribi vakaları nedeniyle çiftliklerdeki kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulması zorunluluğunu getirdi. Başbakan Yardımcısı Clarinval, durumun ülke ekonomisi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Belçika Gıda Zinciri Güvenliği Federal Ajansı (FAVV-AFSCA), ülkedeki 2 çiftlikte kuş gribi tespit edilmesi nedeniyle kümes hayvanlarını kapalı alanlarda tutma zorunluluğunun getirildiğini duyurdu.

Belga ajansının haberine göre, ülkede ticari olarak işletilen ve hobi amaçlı kurulan 2 farklı çiftlikte kuş gribi vakalarının tespit edilmesinin ardından yetkililer harekete geçti.

FAVV-AFSCA, "H5N1" türü kuş gribi nedeniyle ülke genelinde çiftliklerde kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulma zorunluluğunun yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Konu hakkında açıklama yapan Belçika Başbakan Yardımcısı, Çalışma Bakanı ve Tarım Bakanı David Clarinval???????, kuş gribinin tavuk çiftlikleri ve ülke ekonomisi için "ciddi tehdit" oluşturduğunu belirterek, "Hayvanlarımızı korumak ve virüsün yayılmasını önlemek için en iyi yol, zorunlu barınak uygulaması gibi önleyici tedbirler almaktır." ifadesini kullandı.

Clarinval, kümes hayvanı yetiştiricilerini FAVV-AFSCA tarafından duyurulan tedbirlere uymaya çağırdı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
