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Beijing ile Tel Aviv Arasındaki Direkt Uçuşlar Yeniden Başladı

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18 ay aradan sonra Hainan Havayolları, Beijing ile Tel Aviv arasındaki direkt uçuşları yeniden başlattı. İlk uçuş, 10 Nisan 2025’te Tel Aviv yakınlarındaki Ben-Gurion Uluslararası Havalimanı’na ulaştı.

TEL AVİV, 11 Nisan (Xinhua) -- Beijing ile Tel Aviv arasında yeniden başlayan ilk direkt uçuşu gerçekleştiren Hainan Havayolları uçağı İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarındaki Ben-Gurion Uluslararası Havalimanı'na ulaştı, 10 Nisan 2025.

Çin'in başkenti Beijing ile Tel Aviv arasındaki direkt uçuşlar, 18 ay aradan sonra Çin'in Hainan Havayolları'na ait bir uçağın sabah erken saatlerde Ben-Gurion Uluslararası Havalimanı'na başarılı bir iniş yapmasıyla perşembe günü yeniden başladı. (Fotoğraf: Chen Junqing/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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