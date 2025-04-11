Beijing ile Tel Aviv Arasındaki Direkt Uçuşlar Yeniden Başladı
18 ay aradan sonra Hainan Havayolları, Beijing ile Tel Aviv arasındaki direkt uçuşları yeniden başlattı. İlk uçuş, 10 Nisan 2025’te Tel Aviv yakınlarındaki Ben-Gurion Uluslararası Havalimanı’na ulaştı.
TEL AVİV, 11 Nisan (Xinhua) -- Beijing ile Tel Aviv arasında yeniden başlayan ilk direkt uçuşu gerçekleştiren Hainan Havayolları uçağı İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarındaki Ben-Gurion Uluslararası Havalimanı'na ulaştı, 10 Nisan 2025.
Çin'in başkenti Beijing ile Tel Aviv arasındaki direkt uçuşlar, 18 ay aradan sonra Çin'in Hainan Havayolları'na ait bir uçağın sabah erken saatlerde Ben-Gurion Uluslararası Havalimanı'na başarılı bir iniş yapmasıyla perşembe günü yeniden başladı. (Fotoğraf: Chen Junqing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel