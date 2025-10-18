Bayrampaşa'da Zincirleme Trafik Kazası

Bayrampaşa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

O3 Otoyolu'ndan Topkapı istikametine ilerleyen Baran D. hakimiyetindeki 34 BK 5286 plakalı otomobil, Sağmalcılar Viyadüğü'nün üzerinde İsa G. yönetimindeki 34 FSS 878 plakalı cipe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan otomobil, ardından Hasan D'nin kullandığı 59 EC 602 plakalı otomobile çarparak durdu.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada, 3 araçta da hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle otoyolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.