Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesimlerinde bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul ve çevre illerden yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Sakarya, Düzce ve Kocaeli kesimlerinde yoğunluk oluşturdu. Kazalar ve araç arızaları ulaşımı yavaşlatırken, D-100 kara yolunda da zaman zaman trafik artışı yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Sakarya ve Düzce kesiminde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla hareketlilik yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor.

Sürücülerin bayram tatili için yola çıkmasıyla, "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya kesimlerinde Ankara yönünde araç sayısı arttı.

Zaman zaman meydana gelen hasarlı trafik kazaları ve araç arızaları ulaşımı yavaşlatıyor.

Otoyoldaki kazalar nedeniyle ulaşımın yönlendirildiği D-100 kara yolunun Ankara yönünde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolun Bolu kesimi viyadükler, Bolu Dağı Tüneli, Abant kavşağı, Köroğlu rampası, Dörtdivan mevkisi ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolu mevkilerinde hareketlilik zaman zaman artarken, ulaşım akıcı seyrinde ilerliyor.

Otoyolun Düzce geçişinde Gümüşova rampaları, Elmacık, Gölyaka, Bataklı Çiftlik, Beyköy, Sinirci, Kaynaşlı, Üçköprü, Sarıçökek, Bolu Dağı geçişi ile 1'inci, 2'nci ve 3'üncü viyadükler mevkilerinde araçlar düşük hızda ilerliyor.

Sakarya'da ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Hendek-Akyazı bölgesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Araç kuyruğu Akyazı kesimine kadar uzanıyor.

Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Kocaeli kesiminde bazı bölgelerde kısmi yoğunluk yaşanırken, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde araç sayısında artış yaşanıyor. Bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli geçişlerinde İstanbul istikametinde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
