Kırıkkale'de Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş güzergahında bulunan 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde, trafik yoğunluğu arttı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de yoğunluk oluşturdu. Dün akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu, bugün artarak devam etti. Özellikle Kırıkkale-Ankara Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahtaki kavşakların bazılarını dönüşe kapattı. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı