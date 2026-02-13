Halkapınar'da "Bayrak Sevgisi ve Spor" temalı gösteri düzenlendi
Halkapınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 'Bayrak Sevgisi ve Spor' temalı bir gösteri düzenledi. Etkinlikte, Ereğli CMS Jimnastik ve Spor Merkezi sporcuları performans sergiledi. İlçe Müdürü Hilmi Keser, bayrağa ve milli değerlere bağlılık vurgusunu ön planda tuttuklarını açıkladı.
Halkapınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce "Bayrak Sevgisi ve Spor" temalı gösteri gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Ereğli CMS Jimnastik ve Spor Merkezi sporcuları "Bayrak Sevgisi ve Spor" temalı gösteri sundu.
İlçe Müdürü Hilmi Keser programda, bayrağa ve milli değerlere bağlılığı vurgulamak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Kaynak: AA / Yavuz Görür - Güncel