Baykar, Yeni Üretim Üssünü Samsun'da Kuracak

Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı üreticisi Baykar, yeni üretim üssünü Samsun'da kuracağını bildirdi.

Şirket, milli sosyal platformu NeXT Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yeni üretim üssüne ilişkin açıklamada bulundu.

Baykar'ın açıklamasında, "Baykar'ın yeni üretim üssü Milli Mücadele'nin sembol şehri Samsun oluyor. Yapacağımız bu yeni yatırım Samsun'a yüksek teknoloji üretme kabiliyeti ve nitelikli istihdam getirecek. Karadeniz, savunma ve havacılık sanayisi için önemli bir merkez haline gelecek." ifadelerine yer verildi.

Baykar'ın Anadolu'daki ilk üretim üssü, Samsun Tekkeköy'deki 400 dönümlük bölgede faaliyet gösterecek.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. Baykar, 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat yaptı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek "İhracatın Şampiyonları Ödülü" alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024'te Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35, Bayraktar AKINCI TİHA için 15 olmak üzere şimdiye kadar toplamda 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.