Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkmen, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Uğurlama" fotoğrafını oylayan Türkmen, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Kumda ayak izleri", "Spor" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yumruk" karelerini seçti.

Türkmen, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Umudun simgeleri" ile "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğraflarına oy verdi.

Rektör Türkmen, fotoğrafların çok etkileyici olduğunu belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.

AA'nın bu çalışmayla farkındalık oluşturduğunu ifade eden Türkmen, "Fotoğrafların hepsinin emek ürünü olduğu görülüyor. Biz de fotoğrafları seçerken kimisinde duygu, kimisinde başarı, kimisinde acı, bunların hepsini bir arada değerlendirerek oy verdik. Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.