Bayburt'ta Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor

Bayburt'ta Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor.

Bayburt Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında kurbanlık hayvanların sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek. Pazarda ayrıca vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri amacıyla emniyet ve zabıta ekipleri de görev yapacak.

Sahte banknot kullanımının ve olası tartışmaların önüne geçmek için çeşitli tedbirler alınacak, mobil bankacılık işlemlerinin kolayca yapılabilmesi adına ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunulacak.

Veteriner İşleri Müdürlüğünce bayram süresince kaçan kurbanlık hayvanlara müdahale etmek üzere kurban yakalama timi oluşturulacak.

Kurban Komisyonunca belirlenen alanlar dışında kesim yapılmasına izin verilmeyecek.