Bayburt’ta Asfalt ve Kaldırım Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Bayburt Belediyesi asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce Genç Osman Mahallesi'nde asfalt yenileme ve kaldırım onarım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin Şingah Mahallesi'nde çalışmalarına başladığına işaret edilerek, toplamda 7 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildiği ifade edildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, vatandaşların yaşam konforunu artırmak amacıyla çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini aktardı.