Bayburt-Gümüşhane Havalimanı Türkiye'nin 5'inci Bölgesel Havalimanı Olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın tamamlandığında yılda 2 milyon yolcu kapasitesine ulaşacağını açıkladı. Havalimanı, Türkiye’nin 5’inci bölgesel havalimanı olacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren Bayburt- Gümüşhane Havalimanı'nın tamamlandığında Türkiye'nin 5'inci bölgesel havalimanı olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gümüşhane'ye 67 kilometre, Bayburt'a 47 kilometre mesafede, Köse-Bayburt Karayolu üzerinde inşa edilen havalimanının altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Uraloğlu, 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist, 300'e 120 metre boyutlarında apron ve 265 metre uzunluğunda taksi yolunu tamamladıklarını bildirdi. Devam eden üstyapı işlerine ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, terminal binası, teknik blok ve kule binası ile tesisat işlerinde çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Terminal binamız 17 bin metrekare alanıyla modern bir yapıya sahip olacak. Toplam kapalı alan ise 29 bin metrekareye ulaşacak. Projemiz tamamlandığında havalimanımız yılda 2 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye ulaşacak ve Türkiye'nin 5'inci bölgesel havalimanı olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
