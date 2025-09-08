Bayat'ta Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi
Bayat'ta İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne katılanlar, Kunduzlu köyünden Kuşçaçimen yaylasına yürüdü. Etkinlikte katılımcılara yemek ikram edildi ve Bayat Kaymakamı Kerem Yüce de yürüyüşe katıldı.
