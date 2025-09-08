Haberler

Bayat'ta Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi

Bayat'ta Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Bayat'ta İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne katılanlar, Kunduzlu köyünden Kuşçaçimen yaylasına yürüdü. Etkinlikte katılımcılara yemek ikram edildi ve Bayat Kaymakamı Kerem Yüce de yürüyüşe katıldı.

Bayat'ta doğa yürüyüşü yapıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Kunduzlu köyünden Kuşçaçimen yaylasına yürüdü.

Burada katılımcılara yemek ikram edildi.

Yürüyüşe Bayat Kaymakamı Kerem Yüce de katıldı.

Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel
