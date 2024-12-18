Battalgazi Belediyesi Sokakları Yıkadı

Malatya'nın merkez Battalgazi Belediyesi ekipleri, cadde ve sokakları yıkadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışlarla birlikte oluşan çamur nedeniyle cadde ve sokakları temizledi.

Cadde ve sokaklar temizlik kamyonlarınca su sıkılarak yıkandı.

Yıkama çalışmaları sırasında su tankerleri ve özel ekipmanlar kullanılırken, yolların yanı sıra kaldırımlar da detaylı bir şekilde temizlendi.

Temizlik İşleri Müdürü Sadık Bay, yağışlarla birlikte oluşan çamura karşı yıkama çalışmalarıyla halka hijyenik ve sağlıklı bir yaşam alanı sunduklarını kaydetti.