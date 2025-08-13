Batman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 125 Öğrenci Alacak

Batman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2025-2026 akademik yılı için 125 öğrenci alacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakülte bünyesindeki "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği" ve "Antrenörlük Eğitimi" bölümlerine özel yetenek sınavıyla "Spor Yöneticiliği" bölümüne ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) yerleştirme sonuçlarına göre öğrenci kabul edilecek.

Özel yetenek sınavı kapsamında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne 20, Antrenörlük Eğitimi bölümüne 55 öğrenci alınacak.

Spor Yöneticiliği bölümüne ise YKS merkezi yerleştirme sonucuna göre 50 öğrenci kabul edilecek.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programına başvuracak adayların 2025 Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında en az 800 bin başarı sıralamasına sahip olmaları, Antrenörlük Eğitimi programı için de 100 ve üzeri TYT puanı aranacak.

Her iki bölüm için özel yetenek sınavı 13-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olup başarılı olanlar tercih yapma hakkına sahip olacak.

Spor Yöneticiliği bölümüne başvuracak adaylar arasında eşit ağırlık puan türünde 100 puan ve üzeri doğrudan başvuru yapabilecek.

Adaylar, başvuru koşulları ve detaylı bilgilere 2025-YKS Tercih Kılavuzu ile Özel Yetenek Sınavı Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşabilecek.