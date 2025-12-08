Sason'da voleybol turnuvası yapıldı

Batman'ın Sason ilçesinde voleybol turnuvası düzenlendi.

Kaymakamlığın desteğiyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce gençlerin ekran başında geçirdiği süreyi azaltmak, fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak ve sosyal etkileşimlerini artırmak amacıyla düzenlenen ortaokullar arası "Yıldız Voleybol Turnuvası" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Salonu'nda yapılan turnuvaya kız öğrencilerden oluşan 14 takım ile erkek öğrencilerden oluşan 10 takım karşılaştı.

Turnuvada, erkeklerde İstiklal Ortaokulu birinci, Derince Ortaokulu ikinci ve Umurlu Ortaokulu ise üçüncü, kızlarda Yunus Emre Ortaokulu birinci, İstiklal Ortaokulu ikinci, Yücebağ BİST Ortaokulu ise üçüncü oldu.