Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Fidan yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın 2024-2025 sezonu öncesinde ilk antrenmanı teknik direktör Şenol Fidan yönetiminde Petrolspor Site Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
İdman, koşu, ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmasının ardından dar alan oyunlarıyla sona erdi.