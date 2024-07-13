Üye Girişi
Haberler

Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Fidan yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın 2024-2025 sezonu öncesinde ilk antrenmanı teknik direktör Şenol Fidan yönetiminde Petrolspor Site Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İdman, koşu, ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmasının ardından dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Batman Petrolspor Şenol Fidan Spor Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title