Batman merkezli 6 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu; 16 tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığı, Batman merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve suç örgütü kurma suçlarıyla ilgili 16 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı ve kripto para hesapları aracılığıyla aklama işlemleri gerçekleştirdiği belirlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Batman merkezli 6 ilde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 332 milyon lira hesap hareketi bulunan 16 şüphelinin yakalandı. Şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü kişiler tarafından açılan kripto para hesapları ile uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 gözaltı var, Sinem Dedetaş ise...
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de

Koca ülkeyi çalıştıracak olmanın bedeli belli: İşte Hagi'nin maaşı
'Mücteba Hamaney ağır yaralı' iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler

"Mücteba ağır yaralı" iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler
Survivor’da Nagihan’dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı

Nagihan’dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı