Batman merkezli 6 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu; 16 tutuklama
Jandarma Genel Komutanlığı, Batman merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve suç örgütü kurma suçlarıyla ilgili 16 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı ve kripto para hesapları aracılığıyla aklama işlemleri gerçekleştirdiği belirlendi.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Batman merkezli 6 ilde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 332 milyon lira hesap hareketi bulunan 16 şüphelinin yakalandı. Şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü kişiler tarafından açılan kripto para hesapları ile uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.