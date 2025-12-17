Sason'da bal üreticilerine kovan desteği
Tarım ve Orman Bakanlığı, Sason ilçesindeki bal üreticilerine yüzde 80 hibe desteğiyle arı kovanı dağıttı. 99 kovan, düzenlenen programda 33 üreticiye teslim edildi.
Batman'ın Sason ilçesinde bal üreticilerine arı kovanı desteğinde bulunuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 80 hibe desteğiyle 33 üreticiye arı kovanının dağıtımı için 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda program düzenlendi.
Programda, üreticilere toplam 99 arı kovanı teslim edildi.
Programa, Kaymakam Furkan Başar, İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer, kamu kurum temsilcileri ve üreticiler katıldı.
Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel