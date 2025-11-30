Batman'da Yüksek Faizle Borç Veren Suç Örgütüne Operasyon

BATMAN'da yüksek faizle borç veren ve borçlar ödenmeyince mağdurların iş yerlerini kurşunlayan suç örgütüne yönelik operasyonda, 2 şüpheli tutuklandı. İş yerlerinin kurşunlanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı iş insanlarını ekonomik sıkıntılarından yararlanarak yüksek faizle borçlandıran ve tehdit yoluyla baskı altına alan suç örgütü deşifre edildi. Şüphelilerin bir iş insanına tefecilik yaparak borç para verdikleri, çek ve senet imzalattıkları, borcunu ödeyemeyen iş insanına gözdağı vermek için şüpheli M.S.D.'nin azmettirmesiyle motosikletli D.D. tarafından iş yerinin kurşunlandığı tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.S.D., D.D., N.G. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çek, senet ve tefecilik faaliyetlerine ilişkin belgeler ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. ve N.G. çıkarıldıkları mahkemece kontrolle serbest bırakıldı. M.S.D. ve D.D. tutuklandı.